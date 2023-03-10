شاحن هاتف يحرق منزلاً في السعودية

المصدر: البيان

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تسبب شاحن هاتف في احتراق منزل في إسكان رمادة بجازان في السعودية.

وكشف صاحب المنزل السعودي إدريس كعبي أن ابنته قامت بشحن الجهاز الخاص بها في إحدى الغرف بالمنزل وتركته كالعادة في الشاحن وأدى ذلك إلى انفجار الشاحن واحتراق الغرفة والصالة المجاورة بما في ذلك الأثاث بالكامل، وفقا لصحيفة عكاظ.

وهرعت فرق الدفاع المدني في أحد المسارحة إلى الموقع بعد تلقي البلاغ وساهمت في إخماد الحريق بمساعدة سكان الحي، وتم عزل الجزء المتضرر من المنزل بعد فصل قاطع الكهرباء الخاص به.