إنزيم في بكتيريا التربة يحول الهواء إلى كهرباء

المصدر: دبي - البيان

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اكتشف علماء أستراليون إنزيماً يحول الهواء إلى كهرباء، ما قد يؤدي إلى فتح مصدر غير محدود من الطاقة النظيفة.

ووجد فريق جامعة موناش في ملبورن بأستراليا أن إنزيماً مستهلكاً للهيدروجين من بكتيريا التربة الشائعة قادر على توليد تيار كهربائي باستخدام الغلاف الجوي كمصدر للطاقة، حسب «روسيا اليوم».

وقال البروفيسور كريس غريننغ، من معهد اكتشاف الطب الحيوي بجامعة موناش في ملبورن: «لقد عرفنا منذ بعض الوقت أن البكتيريا يمكنها استخدام أثر الهيدروجين الموجود في الهواء مصدراً للطاقة يساعدها على النمو والبقاء، بما في ذلك تربة أنتاركتيكا. وأظهر الفريق أن الإنزيم المسمى Huc أثبت أنه «مستقر بشكل مذهل» وفعال بشكل ملحوظ في توليد «طاقة من الهواء الرقيق».