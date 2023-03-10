صعقة كهربائية تودي بحياة دبّة قطبية

المصدر: كوبنهاغن ـــ أ ف ب

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نفقت دبّة قطبية في حديقة كوبنهاغن للحيوانات، جرّاء تعرّضها لصعقة، عندما عضّت سلكاً كهربائياً، بعد تمكنها من الخروج من قفصها، بحسب ما أعلنت إدارة الحديقة، أول من أمس.

ووقع الحادث، عندما نجحت الدبّة في مغادرة القفص، بتحطيمها حاجزاً معدنياً.

وأوضحت الحديقة في بيان، أن الدبّة «أمسكت بعد تجاوزها الحاجز سلكاً كهربائياً، ثم قطعته بأسنانها، فتعرّضت لصعقة كهربائية». وأعلن مدير حديقة الحيوانات، مادس فروست برتلسن، عن اتخاذ تدابير لتعزيز الأمان في قفص الدببة البيضاء.