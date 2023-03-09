الديوان الملكي السعودي ينعى الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز آل سعود

المصدر: البيان

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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الخميس وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

وقال الديوان الملكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"،" انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة "الجمعة" الموافق 18 / 8 / 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون."