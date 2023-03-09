السعودية تسمح بالعمرة لجميع المقيمين في الخليج عبر التأشيرة السياحية

المصدر: البيان

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اعتمدت وزارة السياحة السعودية خطوة جديدة تهدف إلى تمكين جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بتقديم طلب الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة إلكترونيا، والتي تمكن الأفراد من زيارة مناطق المملكة المختلفة وأداء مناسك العمرة، حيث تم التوسع في اعتماد جميع مهن المقيمين في دول مجلس التعاون.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة شملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة لغرض السياحة.

وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية، أن جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أصبح بإمكانهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية، وذلك بالتقديم من خلال منصة "روح السعودية"، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

وتشترط لائحة تأشيرة الزيارة السياحية الصادرة عن الوزارة ضرورة امتثال السياح للأنظمة والتعليمات المتبعة أثناء وجودهم في المملكة. بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، كما نوَّهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة في أثناء موسم الحج.

وأعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في تغريدة نشرها في حسابه عبر "تويتر، إلغاء السعودية لاشتراط مهن محددة لمنح فيزا السياحة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقا للخطيب، فإن السماح بالتأشيرة السياحية التي تشمل جميع المقيمين في دول الخليج على اختلاف مهنهم تمكنهم من أداء العمرة.

وقال وزير السياحة السعودي "نرحب بجميع المقيمين في دول الخليج، بخطواتٍ واضحة وبسيطة؛ أصبح استخراج التأشيرة لزيارة السعودية أسهل، دون اشتراط مهن محددة".