المريخ كما لم تره من قبل.. غيوم وغروب للشمس

المصدر: البيان

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جميع الصور القادمة إلينا من كواكب أو عوالم أخرى، جميلة ومثيرة للاهتمام، فالبشر تمكنوا أخيراً من تصوير هذه العوالم المجهولة، وراحوا يقارنوها بكوكب الأرض. ويتساءلون هل الغروب والشروق في المريخ مثلاً كما في الأرض.. أسئلة وجدت أجوبتها مع مجموعة من الصور المتدفقة عبر أحدث التقنيات والمركبات التي صنعها البشر.

بثت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صوراً مبهرة لمشهد غروب الشمس من المريخ، التقطتها العربة الجوالة Curiosity وذلك في بداية حملة جديدة للتصوير السحابي.

وتظهر الصور الجديدة، التي التقطت الشهر الماضي، أشعة الشمس بوضوح على الكوكب الأحمر.

وذكر المصدر: "عندما نزلت الشمس فوق الأفق في 2 فبراير، أضاءت أشعة الشمس مجموعة من الغيوم. تعرف هذه الأشعة بالأشعة الشفقية".

وأوضح: "كانت هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مشاهدة أشعة الشمس بوضوح على كوكب المريخ".

والتقطت المركبة الجوالة أشعة الشمس على شكل صور بانورامية (28 صورة)، قبل إرسالها إلى الأرض من أجل معالجتها.

و"كيوريوسيتي" هي عربة متجولة على المريخ تتحرك بالطاقة النووية. وحطت على الكوكب الأحمر في أغسطس 2012.