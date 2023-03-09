الكويت..إصابة 4 موظفين في انفجار محطة كهرباء

المصدر: البيان

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أصيب 4 موظفين، جراء انفجار في إحدى محطات الكهرباء أثناء إجراء عمليات الصيانة الدورية في في منطقة السالمية بالكويت.



وقالت وزارة الكهرباء والماء إنه أثناء إجراء عمليات الصيانة الدورية في محطة التحويل الرئيسية "السالمية "B صباح اليوم وقع انفجار في أحد المغذيات مما أدى إلى فصل المحطة بالكامل وبلغ فقد الأحمال مقدار 22 ميغاواط، وتسبب الانفجار في انقطاع التيار عن أجزاء من منطقة السالمية،بحسب صحيفة القبس.

وذكرت الوزارة إن الحادث أسفر عن إصابة 4 موظفين من إدارة الصيانة وتم اسعافهم ونقلهم على الفور لمستشفى مبارك الكبير وجار الكشف على المحطة للوقوف على الاسباب التي أدت لوقوع الحادث،ولفت البيان إلى متابعة وزيرة الكهرباء والماء د.أماني بوقماز حالة المصابين.