4 رواد فضاء إلى القمر نوفمبر 2024

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

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حددت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) نوفمبر 2024 موعداً لإطلاق مهمة «أرتيميس 2»، التي ستنقل رواد فضاء إلى القمر للمرة الأولى منذ العام 1972.

وأتى الإعلان عن هذا التاريخ عقب النجاح الذي حققته مهمة «أرتيميس 1»، التي انتهت في ديسمبر واستغرقت أكثر من 25 يوماً بقليل. وقال المدير المساعد في «ناسا» جيم فري: إن تحليل تفاصيل هذه المهمة مستمر، مشيراً إلى أن النتائج الأولى تتيح إطلاق مهمة «أرتيميس» الثانية نوفمبر 2024. ويُفترض أن تعلن «ناسا» خلال العام الحالي، أسماء رواد الفضاء الأربعة الذين سيشكلون طاقم «أرتيميس 2».