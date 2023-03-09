وفاة أكبر معمرة عن 128 عاماً

المصدر: (دبي - نهى حوّا)

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توفيت امرأة في جنوب أفريقيا عن عمر يناهز الـ 128 عاماً، يُعتقد بأنها كانت أكبر معمرة في العالم. ووفقاً لصحيفة «ذا ميرور» البريطانية، توفيت جوهانا مازيبوكو، وهي أم لسبعة أولاد، في منزلها في جوبرتون، بالمقاطعة الشمالية الغربية من البلاد، حيث رجحت زوجة ابنها التي تقدم الرعاية لها، ثانديوي ويسنيانا، في حديث مع شبكة «نيوز 24» الجنوب أفريقية، أنها ماتت بالسكتة الدماغية.

واحتفت مازيبوكو بعيد ميلادها الـ 128 في 11 مايوالماضي. ونقل موقع «نيويورك بريكينغ» الأمريكي، عن أنسبائها قولهم إن لديهم وثائق هويتها التي تثبت أنها ولدت في 11 مايو 1894.