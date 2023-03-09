أفقده السرطان أعز أصدقائه فحقق إنجازاً لعلاج المرض

المصدر: (إعداد: نهى حوا)

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شكلت وفاة أعز أصدقائه بسرطان العظام الأولي خلال فترة المراهقة، إلهاماً له لتحقيق اختراق علمي يمكنه إنقاذ الألوف من مرض مميت يصيب الأطفال بشكل أساسي. الطبيب البريطاني، بن غرين، حاز على درجة دكتوراه في سرطان العظام الأولي، بعد أن تأثر بمعاناة صديقه، بن مولي، الذي خضع بعمر 13 عاماً للعلاج الكيميائي المرهق وبترت ساقه قبل وفاته منذ 21 عاماً.

الآن بعمر 35 عاماً، طور غرين عقاراً يمنع الجين الذي يتسبب في انتشار تلك السرطانات، ويحسن معدل البقاء على قيد الحياة بنسبة 50 %. ووفقاً لصحيفة «ذا ميرور» البريطانية، إذا نجحت التجارب على البشر، فقد يكون أكبر اختراق في مجال سرطانات العظام في مرحلة الطفولة.

وكان غرين وصديقه لاعبي كرة قدم في مسقط رأسيهما ثيتفورد نورفولك، عندما بدأت العلامات الأولى للمرض تظهر على بن مولي.

وكان يعاني من ألم بمنطقة الركبة، وتم تشخيص إصابته بـ«ساركوما يوينغ» بعمر 11 عاماً فقط، وتوفي عام 2002.

وبعد 21 عاماً، جمع غرين وفريقه عينات عظام وأورام من 19 مريضاً بمستشفى العظام الملكي في برمنغهام، واستخدموا التسلسل الجيني، وحددوا أن الجين المسمى «أر يو إن أكس2» يتم تنشطيه في سرطان العظام الأولي. فطوروا دواء يمنع هذا البروتين وتأثيره.