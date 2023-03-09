لماذا توضع مرآة داخل المصعد؟

المصدر: وكالات

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يستغل البعض المرايا الموضوعة داخل المصاعد في التقاط صور "السيلفي"، والبعض يستخدمها لتعديل هيئة ملابسه، إلا أن هناك سببا علميا لوضع المرايا داخل المصاعد.

أوضحت مجلة "فوكاس" الإيطالية أن البقاء داخل صندوق مغلق ومعلق في الهواء يخلق نوعا من القلق لدى العديد من الأشخاص. لهذا السبب حاول مصنعو المصاعد تقليل انزعاج الركاب.

حاول صانعو المصاعد تقليل الوقت الذي يقضيه الراكب داخلها، لكن زيادة سرعة المصاعد قد يؤدي إلى مشاكل ميكانيكية، لذلك كان الحل هو تثبيت مرايا داخلية تصرف انتباه الناس وتشعرهم بقصر الوقت الذي يقضونه داخل كابينة المصعد، وفقا لوكالة سبوتنيك.

يشار إلى أن هناك سببا آخر لوضع المرايا، وهو أنها تجعل كابينة المصعد تبدو أوسع مما هي عليه، مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من رهاب الأماكن المغلقة على تجنب أي نوبات هلع.

يضاف إلى ذلك أسباب أمنية، حيث يزداد شعور الركاب بالأمان داخل المصعد بفضل المرايا، يمكن للراكب دقة ملاحظة ما يفعله الواقفون إلى جواره، وتجنب السرقة أو الاعتداء أو التلامس غير المرغوب فيه مع الركاب الآخرين.

أخيرا، تساعد المرايا مستخدمي الكراسي المتحركة على الرجوع للخلف والدوران داخل الكابينة دون الاصطدام بالركاب الآخرين.