نزاع بين «مايكروسوفت» و«سوني» على لعبة «كول أوف ديوتي»

المصدر: لندن - د ب أ

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حثت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة سوني جروب كورب المنتجة لجهاز الألعاب بلاي ستيشن هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في بريطانيا على رفض صفقة استحواذ إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت على شركة تطوير ألعاب الكمبيوتر البريطانيا أكتيفيجن بيلزارد، أو إجبار الشركة الأمريكية على بيع لعبة كول أوف ديوتي الشهيرة.

وقالت سوني إنه لا يوجد خيار ثالث لمنع تضرر العملاء في سوق ألعاب الحوسبة السحابية وأجهزة ألعاب الكمبيوتر.

وحذرت سلطات حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في بريطانيا في الشهر الماضي من مخاطر استحواذ شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب على شركة ألعاب الكمبيوتر أكتيفيجن بليزارد، مقابل 69 مليار دولار على مستوى المنافسة في سوق ألعاب الكمبيوتر ببريطانيا، مشيرة إلى أنها قد تضطر لإجبار الطرفين على بيع لعبة «كول أوف ديوتي» إلى طرف ثالث لإتمام الصفقة.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية إنها ألقت نظرة اولية على الصفقة وترى انها قد تؤدي إلى خفض كبير في مستوى المنافسة، وزيادة في الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة والابتكار في سوق ألعاب الفيديو ببريطانيا، حيث اقترحت هيئة المنافسة البريطانية مجموعة من التعديلات الهيكلية التي تشمل فك الارتباط بين الشركتين وكول أوف ديوتي وجزء من أنشطة أكتيفيجن حتى لا تمنع صفقة الاندماج تماماً، مضيفة أنها ستدرس إمكانية إلزام مايكروسوفت بالتعهد للمنافسين بالوصول إلى لعبة كول أوف ديوتي قبل الموافقة على الصفقة.

من ناحيتها، وافقت إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت على السماح بتشغيل الألعاب الشهيرة التي تنتجها شركة أكتيفيجن بيلزارد البريطانية مثل «كول أوف ديوتي» على جهاز الألعاب المنافس نينتندو سويتك، في حين رفضت بيع اللعبة تماما وقالت إنه بدون الحصول على هذه اللعبة لا يمكن أن تتم صفقة شراء الشركة البريطانية.

وقالت مايكروسوفت أنه في حالة اتمام صفقة الاستحواذ على أكتيفيجن فإنها ستسمح باستمرار الألعاب الكلاسيكية مثل كول أوف ديوتي على الأجهزة المنافسة.

وقال براد سميث مدير مايكروسوفت إن هذه الألعاب ستكون متاحة على خدمة البث المباشر جو فورس ناو في نفس يوم طرحها على جهاز الألعاب إكس بوكس بكامل محتوياتها. كما تعتزم مايكروسوفت السماح باستخدام اللعبة على جهاز نينتندو سويتك والذي يعتبر أقل أداء كثيرا مقارنة بجهازي إكس بوكس من مايكروسوفت وبلاي ستيشن من سوني كورب.

وأضاف أن لعبة كول أوف ديوتي ستكون متاحة على حوالي 150 مليون جهاز ألعاب إضافي وفق اتفاق مدته 10 سنوات بشكل مبدئي.