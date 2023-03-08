تعرّف إلى أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم في رمضان 2023

المصدر: البيان

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يبدأ شهر رمضان المبارك فلكياً يوم الخميس 23 مارس الجاري، ويتوقع أن يكون الشهر الفضيل 29 يوماً ليكون اول أيام عيد الفطر السعيد بتاريخ 21 أبريل القادم.

وتختلف ساعات الإفطار في رمضان في أنحاء العالم، ويحددها موقع الدولة من حيث خطوط الطول والعرض والموقع من خط الاستواء.

ومن المنتظر أن تشهد دولة جزر القمر أقصر عدد لساعات الصيام، أما الجزائر وتونس فستشهد أطول ساعات الصيام.

وفيما يأتي متوسط عدد ساعات الصيام في كل دولة:

جزر القمر: نحو 12 ساعة و37 دقيقة.

الصومال: نحو 13ساعة و27 دقيقة.

اليمن: نحو 14 ساعة و7 دقائق.

السودان: نحو 14 ساعة و8 دقائق.

موريتانيا: نحو 14 ساعة و15 دقيقة.

قطر: نحو14 ساعة و15 دقيقة.

سوريا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

فلسطين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

الأردن: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

لبنان: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

الكويت: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

سلطنة عمان: نحو 14 ساعة و37 دقيقة.

السعودية: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.

الإمارات: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.

البحرين: نحو 14 ساعة و49 دقيقة.

العراق: نحو 15 ساعة

مصر: نحو 15 ساعة.

المغرب: نحو 15ساعة و25 دقيقة.

ليبيا: 15 ساعة و30 دقيقة.

الجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة.

تونس: 15 ساعة و45 دقيقة.