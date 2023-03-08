مصر.. وفاة 16 إصابة في حادث قطار شمال القاهرة

المصدر: د ب ا

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خرج قطار ركاب مساء أمس الثلاثاء عن رصيف محطات القطارات في محافظة القليوبية الواقعة شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في بيان بوفاة شخص وإصابة 16 آخرين في حصيلة مبدئية للحادث.

وأعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية في بيان صادر عنها مساء أمس: "أن سائق القطار تجاوز السيمافور (الإشارة) المغلق، واستمر بالمسير، ما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة".

وأضاف البيان: "نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان".

وتابع: "الإصابات حدثت لأفراد كانوا مواجودين خارج العربة الأولى للقطار، ويستقلون القطار بين العربة والجرار".

وعلى صعيد متصل، أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بتشكيل فريق تحقيق في الواقعة.