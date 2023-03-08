توهج شمسي يصل إلى 10 أضعاف حجم الأرض

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقط مرصد ديناميكا الشمس، التابع لوكالة ناسا، لحظة انفجار توهج قوي على سطح الشمس. وأطلق توهج يمكن أن يكون حجمه 10 أضعاف حجم الأرض، من سطح النجم المحترق في الساعة 12:52 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في 3 مارس، ما تسبب في انقطاع مؤقت للراديو على الموجات القصيرة في أمريكا الشمالية والجنوبية، وفق «ديلي ميل».

وقد انطلق انفجار الطاقة الذي استمر لمدة سبع دقائق، من بقعة شمسية، تقع في الجزء العلوي الأيمن من سطح الشمس، وفقاً لموقع «سبيس ويذر».