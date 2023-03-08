أطراف اصطناعية من ألياف الكربون

المصدر: (دبي - البيان)

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ابتكر العلماء العسكريون من مجمع «إيرا» العسكري للمبتكرات في أنابا بجنوب روسيا، طريقة لإنتاج وزرع الأطراف الاصطناعية الداخلية المصنوعة من ألياف الكربون. وهم يقومون بتطوير سبل اختبارها من حيث التوافق الحيوي.

أفادت بذلك وكالة «تاس» نقلاً عن المهندس في المجمع العسكري العلمي قسطنطين ألكسندروف، الذي قال: «المقصود بالأمر هو المنتجات الطبية المصنوعة من مواد الكربون المركبة، مثل الأطراف الاصطناعية والغرسات.

وتتمثل ميزة هذه التقنية في أن أنسجة العظام تنمو بفضل وجود مادة مسامية. وبعد مرور بعض الوقت، من الصعب التمييز حتى في الأشعة السينية بين مكان وجود العظم، ومكان ترميمه بمساعدة طرف اصطناعي».