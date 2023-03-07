صبي نابغة بشهادة ماجستير على الطريق أن يصبح أصغر خريجي كلية الحقوق

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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يستعد صبي بعمر 15 عاماً في ولاية ميسيسبي الأمريكية لبدء دروسه في كلية الحقوق هذا العام، فإذا أكملها بنجاح في ثلاث سنوات يصبح أحد أصغر الحاصلين على درجة دكتوراه في القانون.

ووفقاً لصحيفة «الغارديان البريطانية»، خضع جيمس تشيلميجراس لامتحان القبول في كلية الحقوق العام الماضي، عندما كان في الـ14 من عمره، وسجل 174 وهو أعلى نتيجة في ولايتي آلاباما ولويزيانا، حسب ما أوردت محطة محلية في خليج سانت لويس.

عن التحاقه بالكلية، قال جيمس، الحاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في المحاسبة من جامعة وسترن غوفرنرز، إنه يمنح نفسه حتى مايو لاختيار كلية الحقوق التي سيلتحق بها، موضحاً أن التحاقه بها سيتم في أغسطس وهو يتطلع لذلك.

وتستغرق دراسة الحقوق في الولايات المتحدة عادة ثلاث سنوات. فإذا تخرج ضمن الإطار الزمني، فسيكون أحد أصغر خريجي كلية الحقوق في العالم، وفقاً لقائمة تم تجميعها بواسطة موقع «أولدست»، أظهرت أن أصغر خريج من كلية الحقوق، هو ستيفن باكوس من فلوريدا، الذي أكمل دراسته في جامعة ميامي بعمر 16 في عام 1986.

أوضحت «الغارديان» أن عدداً من الذين برزت أسماؤهم على قائمة «أولدست» لم يتابعوا وظائفهم كمحامين، فباكوس مثلاً قرر العمل كأستاذ علم الأعصاب.

عن تفوق جيمس، قال والداه إنهما أدركا في وقت مبكر أن ابنهما كان ذكياً للغاية، كان يتحدث بجمل كاملة بعمر سنتين فقط وحصل على دبلوم في سن مبكرة في سن 12 عاماً.

ووفقاً لوالد الصبي المعجزة، لم يكن الأمر سهلاً دوماً على جيمس الذي عانى صعوبة في فهم القراءة على الرغم من اهتمامه بها، موضحاً: «كان علينا الحصول على بعض المساعدة الخارجية، ومن خلال خطة لاكتشاف كيفية عمل عقله».

أما جيمس فقال، إن تفوقه يعود ببساطة لحبه للتعلم وتحدي ذاته وتشجيع والديه.