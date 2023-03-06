زوجان يتهمان شركة لرحلات الغطس بالتخلي عنهما في المحيط

المصدر: دبي ــ نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع زوجان في كاليفورنيا بالولايات المتحدة دعوى قضائية بقيمة 5 ملايين دولار على شركة سياحية تعنى برحلات الغطس في هاواي، متهمين إياها بالتخلي عنهما وسط المحيط. ووفقاً لوثائق المحكمة التي استعرضتها صحيفة «غارديان البريطانية»، كان الزوجان إليزابيث ويبستر وألكسندر بيركل، يقضيان شهر العسل في هاواي، عندما حجزا رحلة غطس مع إحدى الشركات السياحية.

كان الزوجان ضمن مجموعة مكونة من 44 راكباً أبحروا في سبتمبر 2021 من ميناء لاهينا الساعة الـ 10 صباحاً على أن يعودوا في تمام الـ 3 مساء.

أفادت الوثائق أن قبطان القارب أخبر الجميع بأن السفينة سترسو في الموقع لمدة ساعة قبل الإبحار إلى الموقع التالي، لكنه لم يخبرهم بالوقت المحدد لعودتهم إلى القارب، وزعم الزوجان أنهما أيضاً لم يتلقيا تعليمات حول كيفية العودة إلى القارب أو ما يجب القيام به في حالة الطوارئ، فيما أفاد محامي الزوجان أن الشركة «لم تضع حدوداً للغطس ولم تحدد منقذاً أو تتأكد من وجود نظام توجيه لدى الغطاسين».

وفي مرحلة ما أصبح البحر مضطرباً، فحاول الزوجان السباحة نحو القارب لكنهما اكتشفا بعد حوالي 15 دقيقة أنهما «لم يحرزا تقدماً». وفي حوالي الساعة 12:20، بدا أن المركب أصبح بعيداً عنهما مما كان عليه في السابق.

وتزعم الدعوى أن أفراد الطاقم أجروا ثلاث عمليات تعداد للركاب لكن لم يطلبوا من الركاب البقاء في أماكنهم أثناء عملية العد.

وحاول الزوجان السباحة في نفس اتجاه القارب لكن المياه أصبحت عميقة بشكل متزايد. وبعد أن أدركا أن المركب قد غادر، قررا أن خيارهما الوحيد للبقاء هو العودة إلى الشاطئ. وكانا خائفين للغاية لأنه تم إخبارهم في مذكرة السلامة بعدم السباحة إلى جزيرة لاناي، وأنه توجد شعاب مرجانية ضحلة في المنطقة. لكنهما تابعا ووصلا إلى الشاطئ في حوالي الواحدة ظهراً، حيث ساعدهما أحد سكان الجزيرة.