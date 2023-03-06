برازيلي عمره 78 عاماً يخبر والدته التسعينية بتخرجه في الجامعة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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«أمي، تخرجت في الجامعة»، هذا ما أخبر به رجل برازيلي يبلغ من العمر 78 عاماً والدته التسعينية بعد تخرجه بشهادة في الإدارة المالية في أعقاب عامين من التحاقه بالدورة، مثبتاً بذلك للعالم أن التعلم حقاً عملية مستمرة مدى الحياة.

وفي مقطع فيديو لطيف نشره موقع «غوود نيوز» الكندي على «إنستغرام»، يظهر الرجل بزي التخرج مصطحباً شهادته الجامعية إلى منزل والدته البالغة 98 عاماً مباشرة بعد انتهاء حفل توزيع الشهادات، لأنها لم تكن قادرة على حضور الحفل.

ووفقاً لموقع «إنديان إكسبرس»، التحق الرجل السبعيني في منتصف الوباء بالصفوف الجامعية في مجال الإدارة المالية، وبعد عامين جاءت اللحظة الكبرى بحصوله على شهادة التخرج من يد نجله في مسرح ممتلئ بالزملاء والمعلمين وأفراد من العائلة.

وعلى الفور، انتشر بسرعة مقطع الفيديو غير المؤرخ، والذي صور أيضاً الرجل بالعباءة السوداء والقبعة يلتقي والدته المسنة ويعانقها، جامعاً ألوف المشاهدات بعد نشره يوم الأحد.

وتعليقاً على مقطع الفيديو، كتب أحد مستخدمي إنستغرام: «هذا أجمل ما رأيته منذ فترة.. أنا حقاً أحب هذا!».

وعلَّق شخص آخر: «هذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المرء إذا ما ركز تفكيره على شيء يمكنه إنجاز أي شيء يريد».