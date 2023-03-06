جامعات تتغلب على الغش بـ«تشات جي بي تي»

المصدر: دبي - البيان

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باتت الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل «تشات جي بي تي»، تمثل مشكلة متفاقمة بالنسبة إلى المؤسسات الأكاديمية حول العالم، وهو ما دفع بعضها إلى البحث عن حلول لها، وفق «سكاي نيوز عربية».

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس، أن جامعات عدة في المملكة المتحدة، تبنت فكرة إخضاع الطلبة لفحص شفوي، بشأن الموضوعات التي يدرسونها، في حال ثارت شكوك حول لجوئهم إلى الغش باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل «تشات جي بي تي». وقالت إن الجامعات أضحت تكافح لمواجهة تنامي قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي.