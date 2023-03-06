سكنتها «أوهام العظمة» فاختفت 30 عاماً

المصدر: دبي - البيان

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بعد أن مرت 30 سنة اقتنعت خلالها عائلة أمريكية بأن محبوبتهم باتريشيا كوبتا ميتة، عقب فقدانها، وفشل الشرطة في التوصل إلى أي معلومات متعلقة باختفائها، تلقت الأسرة صدمة باكتشاف أنها لا تزال على قيد الحياة، وتبلغ من العمر اليوم 83 عاماً، وفق ما ذكرت «سكاي نيوز». وشوهدت باتريشيا كوبتا آخر مرة في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا عام 1992، حيث كانت تجوب الشوارع، وتلقي «مواعظ»، إلى جانب عملها في معهد الفنون بالمدينة. وقبل اختفائها، قام أطباء في أحد المؤسسات المعنية بالصحة العقلية، بتشخيص حالتها بـ «أوهام العظمة». وعُثر على كوبتا، بعد 30 عاماً من اختفائها، في دار لرعاية المسنين في بورتوريكو، بعد أن تم قبولها فيها كـ«شخص محتاج»، بسبب معاناتها من الخرف.