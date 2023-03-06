«الجنسية الهندية» الأكثر جاذبية بفضل بوليوود

المصدر: دبي - البيان

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قال بحث أجراه موقع «Pour Moi» الفرنسي، إن الهند تصدرت أكثر 50 جنسية جاذبية في العالم. ووفقاً لبيانات الموقع، يعتبر الهنود أكثر الأشخاص جاذبية في العالم بحسب الذكاء الاصطناعي، يليهم الأمريكان ثم السويديون واليابانيون والكنديون.

ويمكن ربط هيمنة الهند ببوليوود ومشهدها السينمائي الشهير عالمياً والذي حقق نجاحاً هائلاً، والذي أنتج العديد من النجوم الذين حققوا شهرة عالمية. وذكر الموقع عن منهجية التقييم، أنها شملت كل الصور والمواضيع والتدوينات التي تم نشرها على «ريديت وورد» فيها عبارات مثل جذابة ومثيرة وجميلة ووسيم ورائع وحسن المظهر، وتم تحليل البلد المرتبط بذلك، ثم توليد النتيجة من عدد المشاركات والتعليقات والتصويتات المؤيدة، وإنشاء صور الذكاء الاصطناعي باستخدام «ميدجورني».