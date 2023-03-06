مقتل 10 أشخاص في تصادم حافلة ودراجة نارية في البيرو

المصدر: أ ف ب

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لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في حادث تصادم بين حافلة ودراجة نارية في البيرو الأحد، على ما ذكرت النيابة العامة.

ولقي الضحايا مصرعهم في اندلاع حريق أعقب التصادم في منطقة أنكاش على بعد 370 كلم تقريبا عن ليما، بحسب ما أعلن المدعي العام إدوين راموس لمحطة آر بي بي الإذاعية.

وقُتل سائق الدراجة النارية فيما أوقفت الشرطة سائق الحافلة.

وأصيب ستة أشخاص بجروح ونقلوا إلى المستشفى المحلي في مقاطعة كازما.

وكان 50 شخصا على متن الحافلة التي كانت متوجهة إلى ليما من منطقة بيورا.