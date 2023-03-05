كتب عن فصل والده من العمل فانهالت عليه العروض

المصدر: (إعداد: نهى حوا)

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كتب فتى أمريكي عن تسريح والده من العمل على منصة «لينكدإن»، فتواصل معه الآلاف، مظهرين تعاطفهم، وعرض المئات منهم المساعدة.

ووفقاً لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، كان بيتر دودج البالغ 59 عاماً، يعمل أمين صندوق في محل بقالة محلي في فينيكس، منذ ما يقرب من أربع سنوات، عندما أخبره مدير العمل الأسبوع الماضي، بنبأ فصله من عمله.

قال الأب إنه أحب عمله في تجارة التجزئة على مدى 30 عاماً، وخصوصاً التفاعل مع الناس، كما شعر باليأس والقلق بشأن كيفية إدارته نفقاته، فيما كل ما يريده هو الحصول على وظيفة، وأعرب عن مخاوفه لابنه باتريك، الذي قرر مشاركة قصة والده على «لينكدإن»، فكتب يقول: «هذا والدي بيتر، كان يعمل في صناعة الخدمات لمعظم حياته المهنية ويحب زبائنه»، وموضحاً أنه مثل أي شخص في وضعه «مصدوم وخائف وعاطفي». ثم أضاف في المنشور: «شبكة علاقاته ليست مثلي، ولا يعرف حقاً كيف يتخذ خطوته التالية».

ولم يطل الأمر حتى انهالت الرسائل والتعليقات المتعاطفة، التي حمل كثير منها عروض عمل.