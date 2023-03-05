جذبت اهتمام موسيقيي العالم بعمر 10 سنوات

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أرادت الفتاة الأمريكية البالغة 10 سنوات، أوليف والاس، تأليف لحن على طراز القرون الوسطى أثناء عزفها للكمان في منزلها ببنسلفانيا الأمريكية في 15 فبراير، لكن بعد عزف النوتات اعتقدت أن أداءها كان فظيعاً، فتوجهت إلى النوم تاركة ورقة النوتات المكتوبة بخط يدها جانباً حيث وجدتها والدتها، ميمي، في صباح اليوم التالي ونشرتها في مقطع فيديو على «تيك توك» قالت فيه: «ابنتي عمرها عشر سنوات كتبت هذه النوتات، هل يمكن لأحدكم عزفها؟».

منذ ذلك الحين، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» أن مقطع الفيديو حاز على أكثر 6.2 ملايين مشاهدة، وفي الأيام التالية عزفت المقطوعة على الكمان والكلارينيت والغيتار والقيثارة والبوق والفلوت والساكسفون والتشيلو والفيولا، كما عزفتها فرقة أوركسترا محترفة. وقالت أوليف إنها تخيلت اللحن أبطأ مما عزفه معظم الناس، لكنها قالت إن فرقة الأوركسترا التي يقودها كريستوفر تي أف هانسن أدته بشكل مثالي. قال قائد الفرقة، وهو مدير تعليم موسيقي في جامعة سياتل باسيفيك، إنه ظن أن عزف النوتات سيكون ممتعاً وملهماً للموسيقيين الشباب، فجمع 50 موسيقياً أدوا المقطوعة لمدة دقيقتين، ونشر فيديو عن الحدث في اليوم التالي. (إعداد: نهى حوا)