قرار عاجل من النائب العام المصري بشأن شبكة "هوج بول"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري بتشكيل فريقٍ من نيابةِ الشؤونِ الاقتصادية وغسلِ الأموال بمكتب النائب العامِّ؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغِ المقدَّم ضد مؤسسي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمى "هوج بول".

وكانت إدارة البيانات بمكتب النائب العام منذ مطلعِ شهرِ مارس الجارِي قد رصدت منشوراتٍ متعددةً بمواقعِ التواصل الاجتماعي عنِ اتهامِ البعضِ مؤسسي التطبيقِ المذكورِ بالاحتيالِ عليهِم وتمكُّنِهِم مِن الاستيلاء على أموالِهِم، وبالتزامنِ مع ذلكَ تلقَّتِ النيابةُ العامةُ محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ تضمن إبلاغ عدد من المواطنين ضدَّ المسؤولين عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكتروني المسمَّى "هوج بول".

وأفادت البلاغات بتحصّلِهِم بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية منهم بطرُقِ الدفعِ الإلكترونيَّةِ، إذْ أَوهموهُم باستثمارِ مدخراتِهِمُ الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يوميةٍ منْ إدارةِ التطبيقِ، وذلك بعد استقطابِهِم بطرقٍ ووسائل احتيالية للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبر شبكة المعلومات الدولية، وعبرِ مجموعات التواصل بتطبيقِ واتساب وخلال لقاءات دعائية عقدت لجذب المواطنين.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية كشفت، في وقت سابق، تفاصيل القبض على عناصر الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق وتبين أنهم 29 شخصا "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية".