«الإفتاء المصرية» تحسم جدل ليلة النصف من شعبان

المصدر: البيان

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حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المثار حول فضل ليلة النصف من شعبان.

وردَّت الدار، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، على من يشكّك في فضل تلك الليلة المباركة بحجّة أن هناك ضعفاً في أسانيد الأحاديث الواردة في ذلك.

وأوضحت أن ما أورده بعض المتنطعين والمشككين في فضل هذه الليلة المباركة مردود، مؤكدةً أنه قد ورد في فضلها أحاديث وآثار.

وبيَّنت أن الطعن بتضعيف كل ما ورد في فضل هذه الليلة غير مسلَّم، مشيرةً إلى أن الحُفَّاظ صحَّحوا بعض ما جاء من تلك الروايات، وإن كان في بعض أسانيدها ضعف.

ولفتت إلى القاعدة الحديثية التي تنص على أن الأحاديث الضعيفة الإسناد تتقوى بالمجموع، وذلك في حال تم التسليم بضعف بعض ما ورد في فضل تلك الليلة.

وذكرت أنه في حال لم تتقوَّ الأحاديث الضعيفة بمجموع الوارد وبتعدد الطرق، فإنَّ جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل هو قول جماهير العلماء سلفاً وخلفاً.

وخلصت دار الإفتاء المصرية إلى أنه لا يجوز، بناءً على ذلك، إنكار فضل تلك الليلة، لافتةً إلى أنه لا يؤخذ بقول المشككين في هذه المسألة.