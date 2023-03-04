نصف البشرية ستصاب بالسمنة 2035

المصدر: دبي - البيان

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حذر الاتحاد العالمي للسمنة في تقرير نشره أول من أمس، من أن أكثر من نصف سكان العالم (51 %) سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2035. ففي حين أن 2.6 مليار شخص يندرجون الآن في هذه الفئة، فمن المتوقع أن يتجاوز العدد 4 مليارات في غضون 11 عاماً فقط إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه المشكلة.

ويدعو تقرير «أطلس السمنة العالمي» الذي نشره الاتحاد العالمي للسمنة، إلى فرض ضرائب وقيود على إنتاج الأغذية «غير الصحية». ويُصر الاتحاد على وجوب مطالبة المدارس على وجه الخصوص بتقديم طعام صحي.