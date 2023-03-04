أمريكي كاد يطهو بطلينوس عمره 200 عام

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عثر الأمريكي بلين باركر وعائلته على بطلينوس ضخم في ولاية فلوريدا، وخططوا لطهيه كحساء قبل اكتشافهم أن عمره أكثر من 200 عام.

والبطلينوس حيوان لافقاري ينتمي إلى فصيلة الرخويات.

وقال باركر: «كنا سنأكلها، لكننا فكرنا في الأمر لفترة من الوقت واعتقدنا أنها ربما تكون مميزة جداً، لذلك لم نرغب في قتلها».

وبحسب موقع «إنسايدر»، قرر باركر أن يأخذ المحار إلى أحد المختبرات، حيث اكتشف أن وزن المحار يبلغ 2.6 رطل (أي ما يعادل الكيلو تقريباً)، ويقدر عمره بأكثر من 214 عاماً، وأطلق عليه اسم «أبراهام لينكولن».

وقال مختبر «الخليج للتخصصات البحرية» وهو مؤسسة بحثية وتعليمية بحرية غير هادفة للربح وحوض أسماك عام في باناسيا، فلوريدا، في منشور على «فيسبوك»: «يمكن حساب العمر بعدد الطبقات الموجودة على القشرة، حيث تمثل كل طبقة عاماً؛ وبذلك أحصيت 214 طبقة، ما يعني أن هذا المحار ولد عام 1809، وهو نفس العام الذي ولد فيه الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن، ومن هنا جاء اسمه».

في عام 2006، عثر العلماء على حيوان بطلينوس يبلغ من العمر 507 أعوام وأطلقوا عليه اسم «Ming» بعد أن قدروا أنه كان على قيد الحياة في عام 1499، خلال عهد أسرة مينغ في الصين.