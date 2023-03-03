نسب ولادات هائلة للنجوم في المجرة

المصدر: دبي - البيان

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بينت نتائج دراسة جديدة، تقوم على تحليل للضوء الأكثر نشاطاً في المجرة، أننا قد نكون مخطئين بشأن معدلات تكوّن النجوم في مجرة درب التبانة، إذ تكشف أشعة غاما عن الاضمحلال الإشعاعي للنظائر الناتجة أثناء تشكل النجوم، وحسب تقرير نشر في موقع «روسيا اليوم»، فإن النجوم تتشكل بمعدل أربعة إلى ثمانية أضعاف سنوياً. وقد لا يبدو هذا كثيراً، لكنه يزيد بمرتين إلى أربع مرات عن التقديرات الحالية، ما يشير إلى أن مجرتنا الأصلية ليست هادئة تماماً كما كنا نعتقد. وهذا له آثار مهمة على فهمنا لتطور مجرتنا، حيث إن معدل ولادة النجوم وموتها يمكن أن يغير التركيب الكيميائي للمجرة. وتم قبول ورقة بحثية تصف الاكتشاف، بقيادة عالم الفيزياء الفلكية توماس سيغيرت، من جامعة «وورز بورغ» في ألمانيا، للنشر في علم الفلك والفيزياء الفلكية، وهي متاحة على خادم ما قبل الطباعة.

وولادات النجوم نشطة مثلها مثل موتها، فهي تتشكل في سحب من كتل كثيفة من الغبار والغاز بين النجوم، وتنهار تحت الجاذبية وتلتهم المواد من الفضاء المحيط بها ليكون هناك ضغط وحرارة كافيان في قلبها لإشعال الاندماج.