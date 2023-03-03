ممر خفي في الهرم الأكبر بالجيزة

المصدر: القاهرة - رويترز

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أعلن مسؤولو آثار مصريون، أمس، اكتشاف ممر خفي بطول تسعة أمتار خلف المدخل الرئيس للهرم الأكبر في الجيزة، وقالوا إنه قد يؤدي إلى مزيد من الاكتشافات. وجاء هذا الاكتشاف في إطار مشروع (سكان بيراميدز) أو استكشاف الأهرامات، الذي يستخدم منذ 2015 التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك عمليات المسح والمناظير الداخلية لكشف خبايا الهرم. وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، إن الممر غير المكتمل، شُيد على الأرجح، إما لتخفيف وزن الهرم فوق المدخل الرئيسي الذي يقع على بعد سبعة أمتار تحته، أو لتخفيف الوزن فوق غرفة أو مساحة أخرى غير مكتشفة بعد.