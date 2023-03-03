الأعمال الفنية تقلل نسب حوادث المرور

المصدر: (لونيبورغ (ألمانيا) - د ب أ)

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اكتشف باحثون ألمان أن وجود تماثيل أو أعمال فنية مختلفة على جانب الطريق قد يجعل السائقين يبطئون سرعة سياراتهم، ما يمكن أن يجعل الحياة في المدن أكثر أماناً وراحة، كونه يخفف التوتر في قيادة المركبات ويفضي إلى تقليل نسب الحوادث المرورية.

ووضع الباحثون أعمالاً فنية ذات ألوان زاهية على جانبي الطرق في اثنين من التجمعات السكنية بألمانيا، ثم رصدوا تأثير ذلك على سلوك السائقين، واكتشفوا أن السائقين خفضوا سرعة سياراتهم أثناء السير على تلك الطرق في منطقتي أميلينغهاوزن وأوترسبرغ بألمانيا.