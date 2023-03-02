هارب من 220 قضية بـ80 سنة سجن.. القبض على صاحب صيدليات شهيرة بمصر

المصدر: البيان

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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على صاحب سلسلة صيدليات شهيرة لصدور غرامات مالية وأحكام قضائية بلغت 80 سنة سجن في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وكشفت بوابة "أخبار اليوم" المصرية أن معلومات وردت لرجال مباحث القاهرة تفيد بقيام المتهم بالهروب من 220 قضية شيكات دون رصيد لصالح بعض المصارف وشركات التمويل بإجمالي حبس 80 سنة داخل منزله بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وتمت مداهمة منزل المتهم وضبطه، واعترف بالأحكام الصادرة بحقه.

وباشرت النيابة العامة المصرية التحقيق مع المتهم.