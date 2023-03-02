جراح يركض وسط الماراثون لالتقاط كبد مريضه

المصدر: دبي ــ نهى حوّا

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ركض جراح في مدينة فيلادلفيا الأمريكية لمسافة ميل من مستشفى جامعة توماس جيفرسون ذهاباً وإياباً لالتقاط كبد لمريضه، بعد قطع الطريق من قبل نظام شبكة طرق فيلادلفيا والألوف من عدائي الماراثون.

وذكر موقع «غوود نيوز» أن المريض تشارلز رو، البالغ 66 عاماً، كان ينتظر على طاولة العمليات مع الجراح آدم بودزين، لإجراء عملية زرع الكبد في ذلك اليوم لإنقاذ حياته من مضاعفات التهاب «الكبد سي»، عندما فوجئ بسماعه أن الجراح سيخرج من باب غرفة العمليات ليحصل على الكبد بنفسه، لأن الطريق مقطوعة بسبب ماراثون «ديتز وواتسن فيلادلفيا هالف ماراثون».

في تلك الأثناء، كان سائق شاحنة في برنامج لوهب الأعضاء يتخذ من فيلادلفيا مقراً له، يواجه مشكلة في العثور على الطريق، وعلم أن طريقه إلى المستشفى ستُقطع من قبل الماراثون في نقطتين منفصلتين.

وعلى الرغم من وجود نقاط وصول للطوارئ إلى المستشفى، والتي يستخدمها منظمو الحدث والشرطة، لم يتمكن من العثور عليها حتى بعد استشارة الشرطة.

على الأثر، قام الجراح، مرتدياً زوج أحذية رياضية، بشق طريقه من مدخل المستشفى عبر العدائين في شارع لومبارد وصولاً إلى شارع ساوث ستريت، حيث قابل السائق وأخذ الحاوية المختومة، وعرج عائداً بالطريقة نفسها وسط نظرات العدائين الفضولية قبل أن يركب مع الشرطة عائداً إلى المستشفى على الجانب الآخر من طريق الماراثون.

وتمكن بفضل يقظته من زرع الكبد بنجاح بعد ساعة من بدء تدهور الكبد، حيث أفيد بأن المريض تعافى وغادر المستشفى بعد 6 أيام.

وقال الجراح بودزين إنه يفضل وصف نفسه براكب دراجة أكثر من عدّاء.