يستدير بالطائرة ليشاهد الركاب عرضاً مذهلاً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أجرى قبطان رحلة جوية من أيسلندا إلى بريطانيا، الاثنين، انعطافة كاملة بزاوية 360 درجة بطائرته، لكي يتمكن الركاب من مشاهدة الشفق القطبي فوق الطرف الشمالي من المملكة المتحدة. وقد التقط ركاب رحلة «U21806» من ريكيافيك إلى مطار مانشستر صوراً للمشهد السماوي، وكان بينهم ثنائي أراد إعلان خطبته تحت الأضواء الشمالية ولم يتسن لهما ذلك.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، استغرق انعطاف الطائرة المحكم نحو غرب جزر فارو أقل من 10 دقائق، وحدث ذلك بعد الساعة الثامنة والنصف مساء، بينما كانت طائرة إيرباص أيه 320 على ارتفاع 37 ألف قدم (11 ألف متر) وبسرعة تقل بقليل من 500 ميل في الساعة.

وكان بين الركاب شخصان محظوظان أعلنا خطبتهما في أيسلندا. أحدهما البريطاني آدم غروفز، وهو صاحب شركة توظيف، الذي حجز رحلة إلى ريكيافيك لمفاجأة شريكته جاسمين، والتقدم للزواج بها.

قال آدم لوكالة الأنباء «بي إيه» الإنجليزية، ذهبت إلى أيسلندا بنية التقدم للزواج بصديقتي تحت الأضواء الشمالية، لذلك كانت رؤيتها في رحلة العودة إلى الوطن «مفاجأة كبيرة». لقد أمضينا أربع ليال ولم تتح لنا مشاهدتها. ثم بعد حوالي نصف ساعة من رحلتنا قام الطيار بتعتيم الأنوار وشاهدنا الأضواء الشمالية من الجانب الأيسر ومن ثم الأيمن.

وقام الركاب بالتقاط صور مذهلة للظاهرة من نافذتهما في عرض رائع بدرجات ألوان الأخضر والوردي.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران: «يسعدنا أن القبطان على متن رحلتنا كان قادراً على إجراء مناورة محكمة للسماح للركاب بمشاهدة عرض مذهل من الجو لأحد أعظم المعالم الطبيعية، الشفق القطبي».