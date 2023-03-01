تتحدى والدها وتمنحه كليتها دون معرفته

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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ظهرت ملامح التأثر والصدمة على وجه أب يعاني من مشكلة في الكلى، عندما علم أن ابنته تحدته ومنحته سراً كليتها.

على مدى 5 ساعات كل يومين، اعتمد جون إيفانوفسكي في ولاية ميسوري الأمريكية على جهاز غسيل الكلى، وفي كل مرة كانت ابنته ديلاين البالغة 25 عاماً تحضه على السماح لها بالتبرع بكليتها لتحسين نوعية حياته، لكنه ظل يرفض، وفقاً للتقارير.

وتنقل صحيفة «نيويورك بوست»، عن الأب البالغ 60 عاماً قوله لابنته: «لا تزالين صغيرة في السن، لا يزال أمامك حياة طويلة، ووقتي بات محدوداً».

باشرت الابنة بمجرد أن استقرت حالة والدها بما يكفي لإجراء عملية الزرع، في إجراء اختبارات للتأكد من تطابقها.

وقالت لشبكة «إيه بي سي» الإخبارية: «لا يهمني مدى غضبه» و«لا يهمني إن لم يتوجه لي بكلمة واحدة لبقية حياتي، على الأقل سيعيش حياة جيدة ولن يكون مرتبطاً بآلة».

كذلك أبقت الهدية السرية لوالدها حتى إجراء الجراحة، وجاءت تمشي عبر باب غرفته بالمستشفى في اليوم التالي. وصورت لقطات من لقائهما المؤثر على «تيك توك» بأمل جمع الأموال لتغطية عملية الزرع.

أفادت قناة «ايه بي سي نيوز» أن اعتراضات الوالد ترجع إلى مأساة عانت منها الأسرة عندما توفي ابنٌ له قبل 16 عاماً من السرطان.

وفي الفيديو، قال لها والدها والكلمات تختنق في حلقه: «كنت أعلم أنك كنت على وشك القيام بشيء ما».