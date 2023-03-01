قاتل روبرت كينيدي أمام المحكمة مجدداً للحصول على عفو

المصدر: أ ب

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يمثل سرحان سرحان، قاتل السيناتور الأميركي روبرت كينيدي أمام محكمة في جلسة الاستماع الـ16 للحصول على عفو.

وكان سرحان /79 عاماً/حصل على إفراج مشروط عام 2021، بعد أن دعا اثنان من أبناء كينيدي إلى إطلاق سراحه ورفض المدعون القول بأنه يجب أن يظل وراء القضبان.

وكان روبرت الشقيق الصغير للرئيس الـ35 للولايات المتحدة جون أف كينيدي يقود حملة ترشحه للرئاسة عن الحزب الديموقراطي عند اغتياله، وكان قد نجح في الفوز بالانتخابات التمهيدية في ولايات إنديانا ونبراسكا وكاليفورنيا.

ووفق ملفات مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، كان كينيدي يتحدث إلى ممثلي وسائل الإعلام، بينما قاده أحد العاملين في الفندق عبر ممرات المطبخ باتجاه القاعة الأخرى عندما استوقفه بعض العاملين لمصافحته، ليظهر بشكل مفاجئ سرحان بشارة سرحان ويطلق النار على المرشح الديموقراطي.

وتوفي كينيدي بعد حوالي يوم من إطلاق النار عليه، فيما تلقى سرحان بعد ذلك حكما بالإعدام في 1969 خفف إلى السجن المؤبد عام 1970.