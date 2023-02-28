ضبط كمية هائلة من المخدرات على شاطئ في فرنسا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضبطت السلطات الفرنسية كمية هائلة من المخدرات على شاطئ شمالي البلاد.

وأعلن مصدر قضائي مصادرة مئات الكيلوغرامات من الكوكايين في ذلك الشاطئ.

وقال بيار إيف مارو، المدعي العام لمدينة شيربور القريبة من شاطئ ريفي حيث عُثر على المخدرات، أمس، إن فحوصاً أولى أجريت على نحو ثلاثين كيساً مضبوطاً أثبتت احتواءها على الكوكايين.

وأشار إلى أن عمليات أخذ الوزن كشفت في هذه المرحلة وجود ما بين 700 و800 كيلوغرام من هذه المخدرات التي ضُبطت في طرود عُثر عليها الأحد على الساحل.

وسبق أن عُثر في أوقات سابقة على كوكايين على السواحل الفرنسية.

ففي نهاية عام 2019، وصلت حُزم تحتوي على ما مجموعه 1600 كيلوغرام من الكوكايين، على شواطئ تقع بين منطقتي سان جان دو لوز في الجنوب الغربي وكاماريه في الشمال الغربي.

وفي نهاية مايو 2022، عُثر على حزم كوكايين يصل وزنها إلى 21 كيلوغراماً على شاطئ في بيرك في شمال فرنسا.