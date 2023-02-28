لصوص مختصون بسرقة سماعات الأذن

المصدر: (دبي - البيان)

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سرق لصوص يستقلون دراجات نارية صغيرة، سماعات أذن «آبل» من رؤوس 21 شخصاً على الأقل في مدينة نيويورك الأمريكية. وبدأت السرقات في 28 يناير الماضي، وشارك أربعة في هذه السرقات، يقودون دراجتين صغيرتين، ويفاجئون الضحايا من الخلف، بانتزاع سماعاتهم من طراز «آبل إيربودز ماكس ويفرون». وتراوحت أعمار ضحايا اللصوص بين 18 و41 عاماً، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وقد نشرت الشرطة هذا الأسبوع، صورة لمشتبه بهم يركبون دراجات نارية صغيرة، ومقطعاً مصوراً يظهر أحدهم وهو ينزل من دراجة حاملاً سماعتين من طراز «إيربود ماكس» كان قد سرقها، ويسير داخل حديقة.