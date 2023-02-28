4 أيام عمل بالأسبوع تزيد الأرباح وتحسن صحة العاملين

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف باحثون أن نظام العمل أربعة أيام في الأسبوع الذي اشتركت في اختباره شركات بريطانية يعمل فيها نحو 2900 موظف، لا ينقذ العاملين من الإرهاق والأمراض فقط، بل هو مفيد للعمل نفسه، إذ لا يؤدي إلى انخفاض الأرباح، بل يزيدها. لذلك تخطط معظم الشركات التي اختبرته مواصلة العمل به، حسب «روسيا اليوم».

وكان الباحثون يستطلعون رأي العاملين في هذه الشركات بانتظام وبصورة دورية، من أجل تقييم تأثير يوم العطلة الإضافي في حياتهم. وأكد العاملون على أنهم حالياً نادراً ما يعانون من القلق وأن صحتهم النفسية تحسنت بصورة ملحوظة.