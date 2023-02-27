أقرباء عارضة الأزياء آبي تشوي يمثلون أمام القضاء بتهمة قتلها

المصدر: أ ب

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مثل أقرباء عارضة أزياء مقتولة من هونغ كونغ أمام المحكمة الاثنين بتهمة قتلها.

كانت شرطة هونغ كونغ وجهت اتهامات بالقتل إلى والد زوج وشقيق زوج العارضة المؤثرة آبي تشوي (28 عاما).

كما اعتقلت السلطات زوج تشوي السابق يوم السبت واتهمته بالقتل مساء الأحد.

وتواجه والدة زوجها السابق تهمة تضليل مسار العدالة، حسبما قالت الشرطة في بيان.

ولم يتم الإفصاح عن أسماء المتهمين.

وأظهر مقطع مصور من قناة ”تي في بي” شاحنات للشرطة يعتقد أنها تقل الأقرباء الذين وصلوا إلى محاكم مدينة كولون القانونية في وقت مبكر من يوم الاثنين.

خاضت تشوي نزاعات مالية تتعلق بعشرات الملايين من دولارات هونغ كونغ مع زوجها السابق وأسرته، بحسب مراقب الشرطة آلان تشونغ، مضيفا أن ”بعض الأشخاص” كانوا غير راضين عن الطريقة التي تعاملت بها مع أصولها المالية.

فقدت تشوي لعدة أيام قبل أن تعثر الشرطة على جثتها مقطوعة الرأس ووثائقها يوم الجمعة.