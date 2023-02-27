برج خليفة محتفياً بـ«طموح زايد.. المهمة الثانية»

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احتفى برج خليفة، أمس، باكتمال الجاهزية النوعية لدولة الإمارات، والخاصة بإنجازها التاريخي الجديد الذي تثري معه مشروعاتها المتنوعة ضمن قطاع اكتشاف الفضاء واستشراف علومه.

إذ ازدان برج خليفة الأطول في العالم بصور تروي أهمية وقيمة انطلاق ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي، اليوم، في مهمة «طموح زايد.. المهمة الثانية»، ضمن طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6» المتجهة إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ستضع الإمارات في الترتيب الحادي عشر عالمياً، والأولى عربياً كدولة تشارك في مهمة طويلة المدى تصل إلى 6 شهور.