لصوص يتخصصون في سرقة سماعات «إيربودز ماكس»

المصدر: أ ب

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تخصَّصت عصابة إجرامية في نوع غريب من السرقة، إذ وجَّه أفرادها اهتمامهم إلى الاستيلاء على سماعات الأذن «إيربودز ماكس».

وسرق المجرمون، الذين هم من قطَّاع الطرق في نيويورك، سماعات أذن «أبل» فاخرة من رؤوس 21 شخصاً على الأقل، مستخدمين دراجات نارية صغيرة.

وفاجأ أفراد العصابة، ابتداءً من 28 يناير الماضي، ضحاياهم بانتزاع سماعاتهم من طراز آبل إيربودز ماكس، التي تباع حالياً بـ549 للقطعة الواحدة، ثم لاذوا بالفرار.

وهزَّت جرائم سارقي الأجهزة الصوتية جميع أنحاء مانهاتن، بما في ذلك حادث في الحديقة المركزية، وتتراوح أعمار الضحايا بين 18 و41 عاماً.

وحدث العدد الأكبر من السرقات في منتصف وما بعد الظهيرة، وسُرقت خمس سماعات في 8 فبراير، وثماني في 18 فبراير، وما زال اللصوص طلقاء، ولم تحدث أي اعتقالات.

ونشرت الشرطة، هذا الأسبوع، صورة لمشتبه فيهم يركبون دراجات نارية صغيرة، ومقطعاً مصوراً يُظهر أحدهم وهو ينزل من دراجة حاملاً سماعتين من طراز إيربود ماكس، ويسير داخل حديقة ساحة واشنطن.

وعلى عكس سماعات إيربودز وإيربودز برو الصغيرة التي توضع في الأذن، توضع إيربودز ماكس فوق الأذن، ولها عصابة رأس قابلة للتعديل تصل بين الجانبين الأيمن والأيسر.