مقتل شخصين بإطلاق نار خلال جنازة في أمريكا

المصدر: أ ب

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قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون خلال مراسم جنازة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وكشفت إدارة شرطة سانت بول تفاصيل الحادث المروّع الذي يُعَدُّ الثاني من نوعه في مينيسوتا، موضحةً أن الأشخاص الخمسة تعرضوا لإطلاق النار في ساحة انتظار السيارات خلال مشاجرة بعد مراسم تأبين في دار للجنازات.

وتوفي أحد الضحايا في مكان الحادث في حين توفي آخر في المستشفى بعد نقله إلى هناك في سيارة خاصة.

وأصيب ثلاثة أشخاص، أحدهم رجل في حالة حرجة وسيدتان، بإصابات لا تشكّل خطراً على الحياة.

ولم تتمكَّن السلطات من اعتقال المشتبه فيه حتى صباح اليوم، ولم يُعلَن عن أسماء الضحايا.

يُذكر أن ثلاثة مراهقين أصيبوا، أمس، بإطلاق نار خلال مراسم تأبين طالب في قُتل طعناً في مدرسة هاردينغ الثانوية.

وأكد حاكم مينيسوتا، تيم فالز، مساء أمس، عبر حسابه في «تويتر»، أن «عنف السلاح في سانت بول في نهاية هذا الأسبوع غير مقبول».