هونغ كونغ.. توجيه اتهامات لأصهار عارضة الأزياء المقتولة

المصدر: أ ب

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وجهت شرطة هونغ كونغ اتهامات بالقتل لأصهار عارضة أزياء، بعد أيام من العثور على أشلائها في ثلاجة.

وقالت الشرطة في بيان، يوم الأحد، إن والد زوج عارضة الأزياء آبي تشوي وابنه الأكبر متهمان بالقتل، بينما تواجه حماتها تهمة إفساد مسار العدالة.

كما اعتقلت السلطات زوج المرأة السابق، السبت، لكنها لم توجه اتهامات للرجل البالغ من العمر 28 عاماً.

وتكشفت تفاصيل الحادث المروع عندما عثر عناصر الشرطة، الجمعة، على جثة عارضة الأزياء التي تم تقطيع جسدها إلى أجزاء وتخزينها في ثلاجة، في شقة بقرية ريفية في تاي بو، وهي جزء من ضواحي هونغ كونغ أقرب إلى الحدود مع الصين القارية.

وقال قائد الشرطة آلان تشونغ، السبت: "وجدت الشرطة أيضاً أن الشقة تم ترتيبها بدقة من قبل الأشخاص الذين قتلوها بدم بارد".

عثرت الشرطة على أدوات من بينها مفارم اللحوم ومناشير الجنازير ومعاطف المطر الطويلة والقفازات والأقنعة، ما يشير إلى أن القتل تم "بترتيب دقيق"، بحسب تشونغ.

كما قال تشونغ إن المرأة البالغة من العمر 28 عاماً لديها نزاعات مالية تتعلق بعشرات الملايين من دولارات هونغ كونغ مع زوجها السابق وعائلته، وإن "بعض الأشخاص" غير راضين عن الطريقة التي تعاملت بها تشوي مع أصولها المالية.

كانت الضحية مفقودة منذ أيام عندما اكتشفت الشرطة ساقين مقطوعتين لامرأة في ثلاجة، إضافة إلى بطاقة هوية تشوي وبطاقات ائتمان وغيرها من الأشياء في الشقة.

وأوضح تشونغ أنه تم العثور على أنسجة بشرية في أواني الحساء.

ولم تتمكن الشرطة من العثور على رأس الضحية أو جذعها أو يديها في مكان الحادث.

وأضاف أن والد زوجها السابق استأجر المنزل الذي اكتشفت فيها أشلاؤها قبل بضعة أسابيع فقط.