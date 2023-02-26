جمع القمامة.. من لعبة يابانية إلى مسابقة عالمية

المصدر: دبي ــ البيان

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تنطلق في الأول من نوفمبر المقبل باليابان رياضة «سبوغومي» وهي مسابقة عالمية لجمع القمامة ستتنافس فيها فرق عدة من بلدان مختلفة. بدأت القصة عندما أصبح جمع القمامة في اليابان «لعبة شعبية» عام 2008، وتحولت لمسابقة محلية ثم عالمية، تدعى «سبوغومي»، وهي اختصار لكلمتي «سبورت» أي الرياضة و«غومي» أي القمامة باليابانية. يشارك في المسابقة 20 فريقاً من دول عدة، حسب «سكاي نيوز».

وعلى اللاعبين جمع القمامة وفرزها، وفق ما يمكن حرقه أو إتلافه أو إعادة تدويره. وتهدف اللعبة إلى حماية البيئة والمحيطات من التلوث.