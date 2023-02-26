مسافرة متطلّبة تتسبب بتغيير مسار طائرة

المصدر: دبي ــ البيان

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أدى شجار بين مسافرة وأعضاء طاقم طائرة متجهة من مدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى واشنطن العاصمة، إلى احتجاز المسافرة في نهاية المطاف، وتحويل مسار الطائرة من وجهتها الأصلية إلى مطار رالي دورهام الدولي.

وقد انتقلت تيفاني مايلز، المعلمة البالغة من العمر 36 عاماً، من مقعد في الدرجة الأولى إلى السجن عقب شجار في الجو مع طاقم الطائرة. وقالت مايلز إنها حاولت طلب عصير كوكتيل مرتين، لكن قيل لها إن خدمة المشروبات غير متوفرة، حسب «سي إن إن».

توجهت بعد الجدال مع مضيفة الطيران باتجاه قمرة الطائرة فاندلع الشجار على متن الرحلة، وقام أفراد الطاقم بتقييدها.