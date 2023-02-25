مصرع أمريكي بعد تحطم طائرته وسط الثلوج

المصدر: أ ب

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كشفت السلطات الأمريكية عن مصرع أحد مواطنيها من ولاية مينيسوتا بعد تحطم الطائرة الصغيرة التي كان يقودها في أحد الموانئ وسط الثلوج.

وتحطمت الطائرة بعد ظهر الجمعة بالقرب من جسر ريتشارد آي بونغ التذكاري الذي يعبر خليج سان لويس ويربط بين مدينة دولوث في ولاية مينيسوتا ومدينة سوبريور في ولاية ويسكونسن.

وأوضحت شرطة مقاطعة سان لويس، في بيان صحفي، أن الضحية من هيرمانتاون ويبلغ من العمر 52 عاماً، كان الشخص الوحيد على متن الطائرة، لافتةً إلى أن مباني المنطقة لم تتضرر جراء الحادث.

ووصف قائد شرطة المقاطعة جوردون رامزي الطائرة بأنها نموذج مصغر، وقال في تغريدة إنها كانت مغمورة جزئيا عندما وصلت الأطقم لأول مرة للبحث عن ناجين محتملين، مؤكداً أن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل يحققان في الحادث.