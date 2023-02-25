مكتبة الإسكندرية تكشف حقيقة بيع جواز سفر السادات

المصدر: البيان

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كشفت مكتبة الإسكندرية حقيقة بيع جواز سفر الرئيس المصري محمد أنور السادات.

وأوضحت المكتبة أنه لا علاقة لها بأزمة بيع جواز سفر الزعيم المصري الراحل، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» الإخباري.

وأكدت أنها لم تتسلم نهائياً أية جوازات سفر، سواء عادية أو دبلوماسية، خاصة بالرئيس السادات من الأساس، ضمن مجموعة المقتنيات التي تم إهداؤها من قرينته إلى المكتبة.

وقالت إن المقتنيات التي تسلمتها من قرينة الرئيس المصري الراحلة، جيهان السادات، محفوظة بالمكتبة حفظاً مخزنياً ومتحفياً تحت قواعد حفظ وضبط بيئي صارمة.

ودعت المهتمين من المجتمع المصري إلى زيارة متحف الرئيس السادات الموجود في المكتبة.

كانت صالة مزادات «هيرتدج» الأمريكية قد أعلنت بيعها جواز السفر الدبلوماسي للسادات في مزاد، الأربعاء الماضي، بقيمة 47500 دولار.

وأثار إعلان بيع الجواز ضجة واسعة في مصر، وسط مطالبات بفتح تحقيق بشأن كيفية وصول جواز السفر الدبلوماسي إلى دار المزادات الأمريكية.