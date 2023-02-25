حقيقة اكتشاف دواجن فاسدة في مصر

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة استيراد مصر شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي نفت تلك الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق، بما فيها شحنات الدواجن المجمدة، آمنة تماماً ومطابقة لكل المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة.

ونوَّهت بأن جميع الشحنات الغذائية المستوردة تخضع للفحص والرقابة من قبل الهيئة، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها.

وبيَّنت أنه في حال رصد أي عينة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الفنية الدولية المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء يتم رفض الشحنة بالكامل.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.